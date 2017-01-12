Подведены итоги призывной кампании Осень-2016

12.01.2017 12:37:52 (GMT+12)

11 января состоялась видеоконференция под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Василия Тонкошкурова, посвященная итогам осенней призывной кампании 2016 года. В совещании приняли участие представители штабов военных округов, заместители глав всех регионов Российской Федерации, военные комиссары субъектов РФ.



Об итогах призывной кампании «Осень-2016» в Восточном военном округе (ВВО) из Хабаровска в ходе видеоконференции рассказал заместитель начальника штаба ВВО полковник Вячеслав Кулькин.



Текст выступления полковника В.Кулькина:

«Товарищ генерал-полковник! Уважаемые коллеги!



Установленное Генеральным штабом задание на призыв граждан на военную службу военными комиссариатами Восточного военного округа выполнено в полном объеме.



Из военных комиссариатов округа на комплектование войск направлено 10240 призывников.



На территории округа было создано 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации и 243 призывных комиссии муниципальных образований.



Для проведения медицинского освидетельствования привлекалось 1865 врачей-специалистов из медицинских организаций муниципальных образований.



На заседаниях призывных комиссий присутствовало более 460 родителей и 110 представителей общественных организаций.



В ходе осеннего призыва граждан на военную службу всего на комплектование войск округа поступило свыше 24000 призывников, из них более 16000 поступили из военных комиссариатов других военных округов.



Воинские перевозки молодого пополнения и младших специалистов осуществлялись железнодорожным, воздушным и морским транспортом в составе более чем 600 команд.



Перевозки завершены в установленные сроки. Происшествий и преступлений не допущено.



Итоги призыва граждан на военную службу в военном округе подведены, задачи на очередной призыв поставлены, контроль за организацией подготовки к мероприятиям весеннего 2017 года призыва граждан

на военную службу организован».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.