Несмотря на регулярные рейды продавцы в некоторых магазинах Петропавловска продолжают продавать алкогольные напитки подросткам

12.01.2017 12:37:50 (GMT+12)

Очередной рейд на выявление фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним провел депутат Городской Думы Петропавловска совместно с общественниками партийного проекта «Народный Контроль».



Очередной рейд на выявление фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним провели общественниками партийного проекта «Народный Контроль» под руководством депутата Городской Думы Петропавловска Бориса Лескова во вторник, 10 января. В ходе проверки «контролеры» проверили пять торговых точек, расположенных в Ленинском районе.



В одном из магазинов расположенном в районе остановки СРВ-ЖБФ двоим подросткам продали две банки пива. По данному инциденту были вызваны сотрудники по делам несовершеннолетних для дачи показания по данному факту продажи. Отметим, что предпринимателю грозит штраф в размере 60 тыс. рублей, а продавцу от 30 тыс. рублей.



Борис Лесков добавил: «Мы регулярно выходим в рейды, совместно с ребятами, сейчас проводится контроль тех магазинов, на которые уже не однократно были жалобы от жителей района».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.