Новогодний спектакль для детей прошел во втором округе Петропавловска

12.01.2017 12:37:49 (GMT+12)

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Нового года, состоялось в минувший понедельник, 9 января, в Доме детского творчества «Юность». Помощь в организации детского праздника оказали депутаты Городской Думы Петропавловска Иван Веляев и Илья Толмачев и активисты второго избирательного округа.



В рамках празднования юные жители второго избирательного округа посмотрели спектакль-сказку «Царевна-лягушка» в исполнении педагогов и воспитанников Дома творчества, водили хоровод вокруг елки в сопровождении Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. В завершение новогоднего праздника ребят ждали сладкие подарки и яркий фейерверк.



Депутаты поблагодарили руководство и коллектив Дома детского творчества «Юность» за высокую организацию и проведение праздничных мероприятий в период новогодних каникул.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.