Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Сергей Смирнов и депутаты Городской Думы поздравляют работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником!

12.01.2017 12:37:50 (GMT+12)

В честь Дня работника прокуратуры Российской Федерации примите слова благодарности за добросовестную службу и неоценимый вклад в дело защиты законных интересов, прав и свобод граждан России.



Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. От профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан, во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры и законопослушания.



Верные Отечеству и профессиональному долгу, сотрудники прокуратуры беспристрастно следят за четким исполнением федерального и регионального законодательства органами местного самоуправления, активно взаимодействуют с представителями власти всех уровней в вопросах совершенствования правового поля региона и нормативной базы муниципалитетов.



В честь профессионального праздника желаем продолжения славных профессиональных традиций ведомства, стойкости, упорства и успехов в вашем ответственном труде и удачи в выполнении всех возложенных задач.

Крепкого здоровья, профессионального роста, семейного счастья, благополучия, мира и добра! С праздником!



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.