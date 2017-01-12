Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Сергей Смирнов и депутаты Городской Думы поздравляют работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником!

12.01.2017 12:37:50 (GMT+12)
В честь Дня работника прокуратуры Российской Федерации примите слова благодарности за добросовестную службу и неоценимый вклад в дело защиты законных интересов, прав и свобод граждан России.
Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. От профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан, во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры и законопослушания.
Верные Отечеству и профессиональному долгу, сотрудники прокуратуры беспристрастно следят за четким исполнением федерального и регионального законодательства органами местного самоуправления, активно взаимодействуют с представителями власти всех уровней в вопросах совершенствования правового поля региона и нормативной базы муниципалитетов.
В честь профессионального праздника желаем продолжения славных профессиональных традиций ведомства, стойкости, упорства и успехов в вашем ответственном труде и удачи в выполнении всех возложенных задач.
Крепкого здоровья, профессионального роста, семейного счастья, благополучия, мира и добра! С праздником!
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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