На Камчатке подведены итоги регионального этапа всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»

12.01.2017 12:37:49 (GMT+12)

В Камчатском крае определены победители регионального этапа открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.



«Соревнования прошли в период с 6 по 10 января на базе Детско-юношеской спортивной школы № 1 краевого центра. За призовые места турнира сразились 32 юных спортсмена из числа обучающихся общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района», - рассказали в министерстве.



По результатам проведённых встреч, в командном зачете I место заняли шахмтисты средней школы № 35 Петропавловска-Камчатского. В личном зачёте лучшими стали Дмитрий Ромадов, Алиса Гомзина, Степан Белов, Ольга Комендровская.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.