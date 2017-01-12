Камчатские хоккеисты сразятся за главный трофей краевого чемпионата

12.01.2017 12:37:36 (GMT+12)
На Камчатке стартует чемпионат края по хоккею. Первый матч главного турнира сезона 2016/2017 гг состоится 14 января на стадионе «Строитель» в городе Елизово. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Камчатского края.
«За звание чемпиона сразятся 11 команд из Мильковского и Елизовского районов, Вилючинска, Петропавловска-Камчатского, - сказали в министерстве. – В первой игре, которая начнётся в 10.00, на льду встретятся два чемпиона прошлого сезона: елизовская команда "Звезда-1" - лидер в дивизионе "Медведь" и команда из Вилючинска "Океан" – победитель турнира в дивизионе "Кречет"».
По окончании первой игры, в 12.45, на стадионе «Строитель» состоится торжественное открытие соревнований. Затем, в 13.00, на лёд выйдут команды «Звезда-2» и «Мильковские медведи».
В министерстве добавили, что в этом году главный хоккейный турнир края пройдёт по новой схеме. На первом этапе команды сыграют между собой в один круг, затем их поделят на дивизионы. По результатам проведённых матчей, команды, занявшие с 1 по 6 места, войдут в дивизион «Медведь», остальные – в дивизион «Кречет». Чемпионские титулы будут разыграны между сильнейшими командами этих двух групп.
Расписание игр чемпионата можно узнать на сайте Федерации хоккея Камчатского края: http://hkocean.ru/.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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