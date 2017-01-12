МЧС России рекомендует утилизировать новогоднюю елку безопасным способом

12.01.2017 12:37:51 (GMT+12)
Череда новогодних праздников подходит к концу, впереди – празднование Старого Нового года, после которого население, как правило, начинает избавляться от елок.
Многие просто выносят ее на улицу и оставляют рядом с контейнерами для твердых бытовых отходов. Однако эти действия могут повлечь возникновение пожара. Елка, одиноко стоящая без присмотра, может стать соблазном для детей и подростков, которые могут ее поджечь, это может вызвать возгорание контейнеров с мусором и окружающих строений.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», запрещено разведение огня на расстоянии менее чем 50 метров до любых строений и объектов инфраструктуры. За нарушение этого запрета статьей 20.4 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа. Его сумма может доходить до одного миллиона рублей. В случае наступления отягчающих обстоятельств, виновник пожара может понести уголовную ответственность согласно статьям 168 и 219 УК РФ.
Чтобы избежать подобных последствий, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует не оставлять отслужившие новогодние елки на улице и в зонах складирования твердых бытовых отходов. Отслужившую елку следует распилить на части и сложить в контейнер. Таким образом, вы исключите вероятность ее поджога и возможного возникновения пожара.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру 112, для вызова пожарной охраны звоните 101.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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