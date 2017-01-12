Ирина Яровая отметила хорошую реализацию стратегии развития Дальнего Востока

12.01.2017 12:37:51 (GMT+12)

Стратегия развития Дальнего Востока, определенная президентом РФ Владимиром Путиным, - это стратегический и экономический прорыв, важный для экономики России, заявила вице-спикер Государственной Думы, депутат от Камчатского края Ирина Яровая, комментируя итоги состоявшегося в Госдуме правительственного часа с участием министра по развитию Дальнего Востока. Госдума в контакте с министерством по развитию Дальнего Востока проводит постоянную совместную работу по подготовке законодательных инициатив, отметила депутат.



Она напомнила, что законы о «дальневосточном гектаре», налоговых каникулах для дальневосточных гостиниц, понижении тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий, расширении режима свободного порта, круизном судоходстве - это все реализация комплекса мер, направленных на создание комфортных условий для жителей Дальнего Востока, развитие дальневосточного бизнеса, а также соединение воедино федеральных приоритетов и интересов жителей дальневосточного региона.



«Снижение в 2 раза по отношению к 2015 году и в три раза по отношению к 2014 году оттока жителей из региона, привлечение на Дальний Восток 1,3 трлн. рублей инвестиций, появление 80 тысяч новых рабочих мест, запуск 25 новых современных предприятий, среди которых завод по производству тепло и звукоизоляционных материалов в Хабаровском крае, запуск первой линии животноводческого комплекса, производственно-логистический центр, спортивно-туристический парк в Приморском крае, завод по производству цемента в Амурской области, аквапарк в Камчатском крае – это реальный показатель эффективности государственной политики по развитию Дальневосточного региона», - уверена Яровая.



«Нами, в контакте с Министерством по развитию Дальнего Востока проводится и будет продолжена постоянная совместная работа по подготовке законодательных инициатив, которые формируют дополнительные решения в интересах жителей Дальнего Востока», - добавила она.



