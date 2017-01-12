Дмитрий Медведев вручил благодарность Ирине Яровой

12.01.2017 12:37:49 (GMT+12)
Лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Медведев наградил депутата от Камчатки, вице-спикера Государственной Думы Ирину Яровую. Он вручил ей Благодарность за личный вклад в успешное проведение избирательной кампании Партии на выборах депутатов ГосДумы 18 сентября. Напомню, Ирина Анатольевна курировала кампанию в ряде дальневосточных регионов, также она следила за чистотой выборов и соблюдением устава Партии во главе Центральной контрольной комиссии «ЕДИНОЙ РОССИИ»,активно работала в составе рабочей группы по созданию предвыборной программы Партии. Как депутат от Камчатки, она провела в нашем регионе с марта по сентябрь прошлого года десятки встреч с трудовыми коллективами и общественностью чтобы довести позицию партии и собрать предложения избирателей.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+