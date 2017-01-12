Дмитрий Медведев вручил благодарность Ирине Яровой

12.01.2017 12:37:49 (GMT+12)

Лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Медведев наградил депутата от Камчатки, вице-спикера Государственной Думы Ирину Яровую. Он вручил ей Благодарность за личный вклад в успешное проведение избирательной кампании Партии на выборах депутатов ГосДумы 18 сентября. Напомню, Ирина Анатольевна курировала кампанию в ряде дальневосточных регионов, также она следила за чистотой выборов и соблюдением устава Партии во главе Центральной контрольной комиссии «ЕДИНОЙ РОССИИ»,активно работала в составе рабочей группы по созданию предвыборной программы Партии. Как депутат от Камчатки, она провела в нашем регионе с марта по сентябрь прошлого года десятки встреч с трудовыми коллективами и общественностью чтобы довести позицию партии и собрать предложения избирателей.

