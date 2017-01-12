За повторное нарушение правил - выдворение

12.01.2017 12:18:16 (GMT+12)
11 января в Елизовском районном суде Камчатского края были оштрафованы и водворены за приделы РФ граждане Республики Корея за повторное нарушение правил передвижения.
Так Я. и Е., являясь гражданами Республики Корея, 10 января 2017 года находясь в лечебно-оздоровительном комплексе «Зеленовские озерки» в посёлке Раздольном Елизовского района Камчатского края в нарушение требований части 1 статьи 11 ФЗ РФ № 115 от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Постановления Правительства РФ от 4 июля 1992 года № 470 «Об утверждении перечня территории РФ с регламентированным посещением для иностранных граждан» нарушили режим пребывания, выразившейся в нарушении порядка передвижения, чем совершили административное правонарушение предусмотренное частью 4 статьи 18.8 КоАП РФ, так как ранее были уже привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ, за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в нарушении порядка передвижения.
В соответствии с Перечнем территорий РФ с регламентированным посещением для иностранных граждан, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 4 июля 1992 года № 470 – запрещено посещать иностранным гражданам в части полуострова Камчатка, ограниченные линиями: Ивашка – Воямполка – вулкан Ключевская Сопка – мыс Сивучий (за исключением южных склонов вулкана, названных населённых пунктов и восточного побережья полуострова шириной 20 километров); мыс. Калыгирь – Коряки – автомобильная дорога Коряки – Елизово – Термальный – вулкан Мутновская Сопка – мыс Входной бухты Русская (за исключением гг. Петропавловска-Камчатского, Елизово, населённых пунктов Паратунка, Термальный и автомобильных дорог, связывающих их).
Напоминаем для граждан, что согласование на пребывание на территориях с регламентированным посещением необходимо получать в Управлении ФСБ РФ по Камчатскому краю.
В результате граждане Республики Корея были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.8 КоАП РФ и им было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.
(Пресс-служба Елизовского районного суда).
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