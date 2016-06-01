Почти "Ревизорро" или Как нельзя готовить для детей!

12.01.2017 10:51:42 (GMT+12)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» Петропавловск-Камчатского городского округа обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о признании недействительным предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (далее – Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, Управление) от 01.06.2016.



Как следует из материалов дела, в отношении МБОУ «Средняя школа № 10» в период с 07.06.2016 по 01.07.2016 была проведена плановая выездная проверка в целях выявления соответствия (несоответствия) требованиям законодательства Российской Федерации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, технологического оборудования, технологических и иных процессов, рабочих мест в целях обеспечения государственного контроля (надзора) и защиты прав потребителей.



В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 1 части 1 статьи 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» планировка производственных помещений школы не обеспечивает возможность осуществления поточности технологических операций, исключающей перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, а именно: из складского помещения сырая и готовая продукция (хлеб и хлебобулочные изделия, гастрономия) поступают в единственный горячий цех через один вход, в котором осуществляются технологические операции, в т.ч. обработка овощей и фруктов производится в моечных ваннах для мытья кухонной посуды. В результате проверки также выявлено, что встречные потоки в горячем цехе не исключают загрязнение продукции, оборудования, что подтверждается наличием бактерий группы кишечной палочки на столе «готовая продукция».



По результатам проверки должностным лицом Управления было выдано предписание, возлагающее обязанность на МБОУ «Средняя школа № 10» в срок до 01.06.2017 устранить выявленные нарушения, а именно: выполнить планировку производственных помещений, их конструкцию, размещение и размер, обеспечивающий возможность осуществления поточности технологических операций, исключающее встречные и перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции.



Не согласившись с вынесенным предписанием, учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением в порядке главы 24 АПК РФ.

Из материалов дела судом установлено, что учреждением было организовано питание детей летнего оздоровительно лагеря с дневным пребыванием в период каникул на базе средней школы № 10, расположенной в г. Петропавловске-Камчатском по ул. Садовая, 6А.



В соответствии с представленным примерным десятидневным меню для организации питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул при изготовлении блюд используется сырье: мясо, рыба, картофель, морковь, свекла, лук и т.д. Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что имеющийся набор помещений возможно было использовать исключительно при работе с полуфабрикатами высокой степени готовности, поскольку планировка производственных помещений школы не обеспечивает возможность осуществления поточности технологических операций, исключающей перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции.



Данное обстоятельство представителем учреждения в ходе судебного разбирательства по делу не оспаривалось.

В обоснование заявленных доводов представитель заявителя в судебном заседании пояснил, что здание школы построено в 1961 году, в связи с чем у заявителя отсутствует возможность установить второй вход в горячий цех, чтобы исключить перекрестные потоки. Учреждение полагает, что обжалуемое предписание возлагает на него дополнительную обязанность по проектированию и капитальному ремонту помещений, что в свою очередь повлечет за собой значительные финансовые затраты.



Вместе с тем, суд установил, что данные обстоятельства не свидетельствуют о неисполнимости оспариваемого предписания. Кроме того, в тексте предписания от 01.07.2016 указано, что имеющийся набор помещений возможно использовать при работе с полуфабрикатами высокой степени готовности.



Кроме этого, в оспариваемом предписании содержится указание на устранение выявленных нарушений в срок до 01.06.2017, т.е. установлен реальный и достаточный срок для устранения нарушений, который отвечает принципу исполнимости.

Таким образом, суд пришел к выводу, что должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю правомерно выдало учреждению оспариваемое предписание.



По мнению суда, осуществляя деятельность в сфере производства (изготовления) пищевой продукции, МБОУ «Средняя школа № 10» обязано и имеет возможность своевременно исполнить предписание, выданное Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю. При этом предписание содержит конкретные, определенные и исполнимые требования. Доказательств обратного суду не представлено.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд решил отказать заявителю в удовлетворении его требований.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



Марина КЛИМЕНКО, пресс-секретарь Арбитражного суда Камчатского края



