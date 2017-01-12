Происшествия на дорогах края

12.01.2017 09:52:00 (GMT+12)

11 января 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 36 столкновений без пострадавших.



Выявлены четыре водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлены пять пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено три единицы техники.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

