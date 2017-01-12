Праздник остается!

12.01.2017 09:44:54 (GMT+12)

Судебные приставы, примерившие на себя в канун Нового года роль доброго и щедрого Деда Мороза, продолжают череду поздравлений елкой для своих детей. Праздник для ребят организовали в одном из административных зданий, где расположены городские отделы судебных приставов. В гости к деткам на новогоднюю елку пришли аниматоры, которые помогли сделать праздник ярче, интереснее и веселее. Под окончание развлекательной программы ребят поздравили с Новым годом и Рождеством и, конечно же, вручили им сладкие подарки.





Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



