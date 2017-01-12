"Липовый" тайник

12.01.2017 09:40:17 (GMT+12)

Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю (женская колония). Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



По версии следствия, в августе 2016 года обвиняемая, являясь сотрудником находящегося на территории села Мильково Камчатского края исправительного учреждения УФСИН России по Камчатскому краю, желая повысить свой авторитет в глазах руководства учреждения, в результате чего ей бы сняли ранее наложенные взыскания по службе и получить в конце года материальные выгоды, а также создать проблемы по службе одному из начальников учреждения в виде привлечения его к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, вступила в неслужебные отношения с осужденной за убийство и состоящей на профилактическом учете как склонной к суициду и членовредительству и передала последней запрещенные предметы – лезвия для бритвенных станков, которые осужденная по договоренности с обвиняемой поместила в заранее установленное место, а последняя, якобы нашла их в ходе обыска помещений.



Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Камчатскому краю и оперативного отдела ИК-7.



Женщина уволена из органов УФСИН России.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.



Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления



