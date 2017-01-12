Александр Галушка: Законы должны работать на развитие Дальнего Востока

12.01.2017 08:03:39 (GMT+12)
«Очевидно, что мы принимаем законы не ради законов, а ради развития Дальнего Востока», - подчеркнул в своем выступлении Министр.
Глава Минвостокразвития напомнил о 7 федеральных законах, принятых в 2016 году и направленных на подъем Дальнего Востока, отметив, что «прошедший 2016 год стал годом беспрецедентного внимания законодательной власти к развитию Дальнего Востока».
«Отмечу, что такого законотворческого внимания к нашему Дальнему Востоку еще не было никогда. Причем речь идет не о каких-то проходных технических законах, а о тех законах, которые отвечают на актуальные нужды Дальнего Востока, и о необходимости принятия которых речь шла десятилетиями», - подчеркнул Министр.
Он отметил, что благодаря принятым законам на Дальнем Востоке бесплатно предоставляется земля, инвесторам даются налоговые льготы, экономика Дальнего Востока получит дешевую электроэнергию, а богатейший биоресурсный потенциал, который есть в макрорегионе, увязывается с развитием рыбопереработки и судостроения. Режим свободного порта Владивосток распространен на другие регионы Дальнего Востока – Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский район Сахалинской области, город Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае и город Певек на Чукотке. Принят закон, упрощающий правила круизного судоходства, и в декабре прошедшего года в первом чтении одобрен законопроект о налоговых льготах для предприятий туристической отрасли Дальнего Востока.
По мнению Министра, это важный результат совместной работы парламента и Правительства Российской Федерации. «Принятые законы решают насущные проблемы Дальнего Востока. Рассчитываем, что в новом 2017 году наше взаимодействие, наша законопроектная работа будет такой же плодотворной», - подчеркнул Александр Галушка.
Как напомнил Министр, 27 декабря Правительство России внесло в Государственную Думу еще один законопроект, направленный на развитие туризма. «Предполагается установление для свободного порта Владивосток нового типа визы для иностранных граждан – электронной визы, которую можно получить в течение 4 дней, заполнив соответствующую анкету на сайте МИДа. Просто взять загранпаспорт, купить билет и прилететь к нам в Свободный порт Владивосток», - заявил он.
Правительством России принято решение о еще одном законопроекте, связанном с развитием инфраструктуры на Дальнем Востоке. По словам Министра, «инвесторы, которые вкладывают свои инвестиции в развитие внешней инфраструктуры, будут получать налоговые льготы, достаточные и необходимые для окупаемости этих инвестиций». Напомним, данный механизм включен в основные направления налоговой политики на ближайшие 3 года.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
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