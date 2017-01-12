Доброе утро, Камчатка!

12.01.2017 05:44:36 (GMT+12)

Сегодня четверг, 12 января 2017 года. По старому стилю — 30 декабря.



Свт. Макария, митр. Московского (1563). Мц. Анисии (285-305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV).



Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареградской (940).



Мц. Марии Даниловой (1946).



По мусульманскому календарю — 14 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 14 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День работника прокуратуры Российской Федерации.



12 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1820 В Англии основано Королевское Астрономическое общество.



1936 Основано добровольное спортивное общество «Локомотив».



1945 Началась Висло-Одерская операция 1945 года.



1950 В СССР вновь введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж.



1998 В Париже был подписан Протокол о запрете клонирования человека.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1628 Шарль Перро французский писатель-сказочник, поэт и критик.



1746 Иоганн Песталоцци швейцарский педагог.



1772 Михаил Сперанский, российский государственный деятель эпохи Александра I, реформатор.



1876 Джек Лондон, американский писатель, автор приключенческой литературы.



1903 Игорь Курчатов, советский физик, академик.



1907 Сергей Королев, советский ученый, основоположник практической космонавтики.



1917 Махариши Махеш Йоги, индийский ученый и гуру, создатель трансцендентальной медитации.



1933 Борис Химичев советский и российский актер театра и кино, народный артист России.



1936 Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, пианист, дирижер, политический деятель.



1941 Владимир Мулявин, советский и белорусский музыкант, композитор, Народный артист СССР.



1949 Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.



1967 Рената Литвинова, российская актриса, режиссер, сценарист, телеведущая, заслуженная артистка России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!