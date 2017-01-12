Камчатский метеокомментарий, 12 января

12.01.2017 05:42:15 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 12 января

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было 0º, атмосферное давление 736 мм рт. ст., относительная влажность 89%.

Предварительный прогноз:

Утро: 0°, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 8 м/с, атмосферное давление 734 мм рт. ст., относительная влажность 98%.

День: 0°, пасмурно, сильный снегопад, ветер восточный, 8 м/с, атмосферное давление 733 мм рт. ст., относительная влажность 99%.

Вечер: 0°, пасмурно, сильный снегопад, ветер юго-восточный, 3 м/с, атмосферное давление   735 мм рт. ст., относительная влажность 98%.

Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  8’04’’ (+2”).

Луна: 100%, полнолуние.

Сегодня — Онисья-желудочница.

Народ приметил: На Онисью-желудочницу варят свиную требуху и режут гусей.

Обычно в день Онисьи наши поселяне били свиней и гадали о зиме по печени и селезенке. Судили так: если селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой; если она к спине была толще, то думали, что зима придет с холодами в конце. Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья.

Отмечались холода: "Зимняя Анисья платком рыло закрывает", "Ко дню Анисьи холода над землей повисли", "Не проси у Анисьи теплоты".

Анисия с греческого — "преуспевающая".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 12 января, 4.45 (кмч).



«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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