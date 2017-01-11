Камчатский гороскоп, 12 января

11.01.2017 21:30:33 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, работник учреждения дошкольного образования:
Сегодня многие смогут продолжить цепь успехов, а также обновить разные стороны своей жизни в лучшую сторону. Источником энергии могут стать такие чувства как вдохновение, вера, сентиментальность или забота. Особенно ценна в этот день будет дружеская и родственная помощь, благотворительность, повышенное радушие и гостеприимство. Проблемой может стать повышенная эмоциональность, неоправданный рост запросов, капризность или потребность в излишнем внимании.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Лизы Чайкиной.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Любови Шевцовой, Лукашевского, Приморской, Пролетарской, районов КП, Звёздная, 11 (в краевом центре), Вилкова (в Елизове), села Мильково, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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