Камчатский гороскоп, 12 января

11.01.2017 21:30:33 (GMT+12)

Камчатский гороскоп, 12 января

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, работник учреждения дошкольного образования:

Сегодня многие смогут продолжить цепь успехов, а также обновить разные стороны своей жизни в лучшую сторону. Источником энергии могут стать такие чувства как вдохновение, вера, сентиментальность или забота. Особенно ценна в этот день будет дружеская и родственная помощь, благотворительность, повышенное радушие и гостеприимство. Проблемой может стать повышенная эмоциональность, неоправданный рост запросов, капризность или потребность в излишнем внимании.

Опасное место для водителей и пешеходов – улица Лизы Чайкиной.

Рейтинг дня: 4-.

День благоприятен для жителей улиц Любови Шевцовой, Лукашевского, Приморской, Пролетарской, районов КП, Звёздная, 11 (в краевом центре), Вилкова (в Елизове), села Мильково, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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