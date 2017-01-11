Владимир Галицын поздравил сотрудников особо охраняемых природных территорий и жителей Камчатки с 100-летим заповедной системы России

11.01.2017 21:28:39 (GMT+12)

Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Галицын, курирующий вопросы реализации региональной политики в сфере охраны окружающей среды и управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения, поздравил сотрудников заповедников, заказников и природных парков Камчатки, а также жителей края с 100-летием заповедной системы России.



Он напомнил, что Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.



«На Камчатке создана уникальная сеть особо охраняемых природных территорий. В общей сложности они занимают более 5 млн гектаров, что составляет порядка 11 % от всей площади края. Всего на полуострове насчитывается почти 120 природных территорий с особым статусом, - сказал Владимир Галицын. – Безусловно, жемчужиной камчатских природоохранных территорий по праву является Кроноцкий заповедник. Он известен далеко за пределами края и даже за пределами Российской Федерации. Нельзя забывать и о четырёх особо охраняемых территориях регионального значения. Это Ключевской, Быстринский, Южно-Камчатский и Налычевский парки. Два из них находятся в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского, их с удовольствием посещают как жители, так и гости региона. За сохранность этих уникальных объектов отвечает краевое государственное бюджетное учреждение «Природный парк «Вулканы Камчатки».



Зампред подчеркнул, что Правительство Камчатского края сегодня уделяет особое внимание сохранению уникальных природных ландшафтов и биологического разнообразия региона: проводятся природоохранные акции, субботники, круглые столы, реализуются образовательные программы, нацеленные на повышение уровня экологической культуры населения, ежегодно организуются социальные туры в заповедные места для победителей школьных олимпиад, ветеранов, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья.



«Особую благодарность хочется выразить сотрудникам заповедных территорий Камчатки. Эти люди, зачастую рискуя собственной жизнью, пытаются сохранить для нас - жителей края - уникальную природу нашего замечательного региона. Камчатка по праву считается одним из красивейших мест не только на Дальнем Востоке, но и в нашей стране. Сюда приезжает много туристов. Поэтому сохранить природу и биоразнообразие Камчатки – это наша основная и главная задача. Сегодня я адресую словам поздравления всем тем, кто имеет отношение к охране нашей природы: сотрудникам особо охраняемых территорий федерального, регионального, местного значения, представителям общественных организаций и просто неравнодушным гражданам. Уверен, что нам удастся совместными усилиями сохранить уникальную природу Камчатки для наших потомков», - сказал Владимир Галицын.



Напомним, что сеть особо охраняемых природных территорий Камчатки включает: 4 объекта федерального значения (Кроноцкий, Корякский и Командорский заповедники, Южно-Камчатский государственный природный заказник); 113 объектов регионального значения (4 природных парка, 15 заказников, 94 памятника природы); 2 объекта местного значения (1 ландшафтный природный парк и 1 заказник – научный стационар).



29 декабря 1916 года по старому стилю или 11 января 1917 года по новому стилю для восстановления популяции соболя на Байкале был образован первый в Российской империи заповедник Баргузинский. Эта дата и стала точкой отсчёта заповедной истории нашей страны.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.