На Камчатке открыта ещё одна ледовая переправа

11.01.2017 21:28:38 (GMT+12)

В Мильковском районе для движения транспорта открыта ещё одна ледовая переправа через реку Камчатка: проезд автомобилей разрешён в направлении посёлка Таёжный. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.



«Ежегодно в зимний период в Мильковском районе функционируют две ледовые переправы. Одна из них – к селу Лазо – была открыта в декабре, вторая – к посёлку Таёжный – на этой неделе, - сказали в министерстве. - На подъездах к переправам установлены необходимые дорожные знаки, дежурные обеспечены комплектами спасательных средств. Призываем автомобилистов не забывать, что ледовые переправы являются объектами повышенной опасности, поэтому при движении по ним нужно соблюдать ряд основных правил. Так, водителям запрещено превышать установленный скоростной режим, останавливаться, осуществлять развороты или обгоны. Также запрещено превышать допустимые нагрузки. На переправе на Лазо действует ограничение 20 тонн, на Таёжный - 10 тонн».



В министерстве рассказали, что на переправе к посёлку Таёжный для движения автотранспорта оборудован проезд шириной 20 м и длиной 146 м, к селу Лазо – шириной 20 м и длиной 207 м.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.