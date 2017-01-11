Борис Выборов: у камчатцев осталось всего три недели, чтобы использовать своё приоритетное право на получение дальневосточного гектара

11.01.2017 21:28:38 (GMT+12)

У жителей региона осталось менее трёх недель для оформления заявки на получение дальневосточного гектара в приоритетном порядке. С 1 февраля заявиться на участки, расположенные в муниципальных образованиях Камчатского края, смогут все жители России.



«Всем камчатцам, которые хотят оформить земельные участки в рамках реализации закона о дальневосточном гектаре, необходимо поторопиться. Времени на то, чтобы выбрать участок и подать на него соответствующие документы, остаётся немного. Уже 1 февраля конкуренция значительно возрастёт, поскольку право на получение дальневосточного гектара получат все жители России. Данные опроса, проведённого в ноябре 2016 года Всероссийским центром изучения общественного мнения, говорят о том, что реализовать своё право на получение гектара в Камчатском крае предполагают более одного миллиона россиян», - рассказал министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис Выборов.



Он сообщил, что по состоянию на 10 января, жителями Камчатки подано 1460 заявок на получение дальневосточного гектара. Значительная часть из них находится на рассмотрении, одобрена 601 заявка. По ряду случаев есть отказы, их основной причиной является наложение границ выбранного участка на земли, находящиеся в собственности или пользовании граждан или организаций и не отображённые на публичной кадастровой карте.



«Как правило, жители Камчатки оформляют участки для сельскохозяйственного использования земли, строительства индивидуального жилого дома или ведения крестьянско-фермерского хозяйства», - добавил Борис Выборов.



Лидером по количеству заявлений в Камчатском крае по-прежнему остаётся Елизовский район. На него приходится порядка 90 процентов всех поступивших заявок.



«Получить дальневосточный гектар оказалось очень просто. Мы пришли в Администрацию Елизовского района, узнали подробности и нюансы у специалистов и оформили заявку на сайте «НаДальнийВосток.рф». Уже через месяц мы подписали договор безвозмездного пользования на 5 лет и начали осваивать свой участок», - рассказала глава крестьянско-фермерского хозяйства Наталья Соколова.



Для предоставления гражданам в безвозмездное пользование на территории Камчатского края доступны примерно 40% площади. Это составляет не менее 18 000 000 га.



Напомним, федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ предоставляет возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Предоставление земельных участков началось 1 июня 2016 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.