В 2016 году по программе переселения на Камчатку приехали 380 соотечественников

11.01.2017 21:28:39 (GMT+12)

В рамках реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, за 12 месяцев 2016 года в Камчатский край приехали 380 человек. Об этом сообщили в агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.



«В 2016 году количество прибывших соотечественников превысило плановый показатель на 31,9 %, - отметили в агентстве. - При плановом показателе 288 человек, в край прибыло 380 соотечественников, из которых 186 участников госпрограммы и 194 члена их семей. Большинство соотечественников, а именно 243 человека или 63,9% от всех переселившихся, в этом году приехали на Камчатку с территории Украины. Ещё 58 человек прибыли из Кыргызстана, 21 человек - из Армении, 18 человек – из Казахстана, 16 – из Узбекистана, 11 - из Таджикистана, 7 человек приехали из Молдовы. Кроме того, на полуостров в рамках госпрограммы приехали соотечественники из Респеблики Беларусь, Азербайджана, а также граждане, проживавшие в других регионах России».



Прибывшие соотечественники заместили вакантные рабочие места учителей и преподавателей, воспитателей, врачей, медицинских сестер, водителей, агрономов, операторов машинного доения, рабочие места по строительным, горнодобывающим профессиям, а также в сфере предоставления услуг, оптово-розничной торговли и производства пищевых продуктов. 11 прибывших в край соотечественников являются студентами высших и средних образовательных организаций.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.