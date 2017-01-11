На Камчатке подведены итоги регионального этапа конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

11.01.2017 21:30:35 (GMT+12)

Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Свои творческие работы жюри представили более 50 обучающихся из 8 муниципальных образований Камчатского края. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.



«В конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных организаций края в возрасте от 12 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины. Работы представили ребята из Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Усть-Камчатского, Быстринского, Олюторского, Соболевского и Пенжинского муниципальных районов, - сказали в министерстве. – Жюри конкурса оценивало художественные работы, эссе, учебно-исследовательские проекты, видеозаписи, посвященные изучению истории взаимоотношений этноса и сохранению традиций».



В номинации «Живой символ малой родины» победителем стала учащаяся Аянкинской средней школы Пенжинского района Виктория Солодякова. В номинации «Гуманитарно-экологические исследования» победу одержала учащаяся Соболевской средней школы Анастасия Сатурина. Учащаяся Тиличикской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ Олюторского района Татьяна Лазарева стала лучшей в номинации «Традиционная культура». В номинации «Эколого-краеведческие путеводители» победителем признана учащаяся Каменской средней школы Пенжинского района Дарья Потешкина, в номинации «Публицистика в защиту природы и культуры» – учащийся объединения «Экожурналистика» Центр «Луч» Елизовского района Павел Акиншин.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.