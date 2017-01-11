Предприятие Камчатки вошло в число лидеров отраслевого рейтинга страны

11.01.2017 21:30:34 (GMT+12)
ГУП Камчатского края «Протект» по итогам 2016 года признано одним из победителей финансово-экономического рейтинга среди предприятий России, специализирующихся в сфере изготовления протезно-ортопедических изделий. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.
«ГУП "Протект" работает на Камчатке более 20 лет, обеспечивая протезно-ортопедическими изделиями инвалидов, детей-инвалидов, граждан, нуждающихся в реабилитации, - сказали в министерстве. - На основании экономических показателей деятельности предприятие Камчатского края заняло 2-е место в номинации "Показатели эффективности использования ресурсов"».
Предприятие «Протект» было образовано в 1995 году по инициативе администрации Камчатской области. В то время для обеспечения инвалидов протезами требовалось отправлять камчатцев за пределы региона. Создание на полуострове специализированного предприятия решило эту проблему. Специалисты ГУП оказывают помощь людям, нуждающимся в специальной обуви и одежде, средствах технической реабилитации.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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