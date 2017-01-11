На Камчатке пройдёт выставка декоративно-прикладного творчества «В прекрасном мире мы живём»

11.01.2017 21:28:40 (GMT+12)
С 13 января по 4 февраля в большом выставочном зале Камчатского краевого художественного музея пройдёт городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «В прекрасном мире мы живём». Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«Выставка объединила работы воспитанников детских творческих объединений, созданных в Петропавловске-Камчатском при Доме детского творчества "Юность", Центре внешкольной работы и в 25 школах города, - сказали в министерстве. – На выставке представлены рисунки, декоративное панно, аппликация, бумагопластика, куклы, сюжетные композиции. В ярких красках, разнообразных жанрах и техниках дети воплотили свои творческие фантазии, жизнерадостное настроение и положительное восприятие окружающего их мира».
Торжественное открытие выставки состоится 13 января в 15.00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62 (2-й этаж). Телефон для справок: 8 (4152) 42-42-88.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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