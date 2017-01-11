Новогодняя иллюминация будет радовать горожан до конца месяца

11.01.2017 21:22:16 (GMT+12)
Подрядные организации Управления благоустройства приступят к демонтажу праздничных световых конструкций в конце января.
«В этом году в преддверии новогодних праздников Петропавловск украсили более 1000 разноцветных конструкций, - сообщили в Управлении, - Иллюминация в виде снежинок, Дедов Морозов, колокольчиков была установлена не только в центральной части города. Праздничные украшения появились также на Северо-Востоке, Горизонте, в районе 8-10 км, южной части города».
Привычный же будничный облик площади им. Ленина вернут до конца января. «После того, как подрядная организация разберёт новогоднюю ель, бригады приступят к вывозу снега, из которого сделало ограждение праздничной площадки и детский лабиринт, ледяные горки также будут демонтированы», - сообщили в Управлении.
Все элементы праздничного убранства будут храниться на складе Управления до следующей зимы: вновь улицы Петропавловска они украсят в декабре 2017 года.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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