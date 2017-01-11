В мэрии Петропавловска-Камчатского автомобилистов Петропавловска призывают оперативно реагировать на дорожную обстановку

11.01.2017 21:22:16 (GMT+12)

До конца недели полуостров атакуют сразу два мощных циклона. Влияние одного из них, пришедшего со стороны Охотского моря, в Петропавловске ожидается уже сейчас. По прогнозам синоптиков, основной удар стихии придётся на вторую половину среды и четверг.



Между тем, дорожные службы готовы к непогоде. Как сообщили в МУП «Спецдорремстрой» вся тяжелая дорожная техника прошла необходимое профилактическое обслуживание и готова к выходу на магистрали краевого центра. В «Спецдорремстрое» добавили, что в настоящее время на улицах уже работают комбинированные дорожные машины, которые посыпают трассы. По мере усиления непогоды, на трассы выйдут дополнительные единицы техники: погрузчики, шнекороторы, самосвалы и др.



Как отметили в Управлении дорожного хозяйства, более 50 единиц спецтехники сейчас задействовано на расчистке межквартальных и внутриквартальных проездов, а также подъездов к учреждениям социальной сферы.



Добавим, до тех пор, пока погода не наладится, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Работы по снегоочистке будут продолжаться до тех пор, пока все магистрали и внутриквартальные проезды Петропавловска-Камчатского не будут приведены в надлежащее состояние.



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Пик непогоды ожидается сегодня, 11 января, во второй половине дня, а также в четверг. На расчистку магистральных и внутриквартальных дорог городского округа выйдет весь парк снегоочистительной техники дорожных предприятий-подрядчиков.



В связи с этим, Управление дорожного хозяйства обращается к автомобилистам краевого центра с просьбой воздержаться от выезда на дороги города на личном автотранспорте - большое скопление машин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники. Кроме того, автолюбителей просят не оставлять свои машины на магистральных дорогах и «карманах» автобусных остановок, чтобы не мешать снегоочистке. В том случае, если вы все-таки припарковали свой автомобиль на обочине, необходимо под лобовым стеклом машины оставить номер сотового телефона, для того чтобы работники дорожных служб могли оперативно связаться с вами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.