Автобусы Петропавловска оснастят видеорегистраторами

11.01.2017 21:22:14 (GMT+12)
Совещание с перевозчиками под председательством Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко прошло в администрации краевой столицы. Виталий Иваненко напомнил владельцам транспортных предприятий об обязательствах данных перед заключением контрактов, которые необходимо выполнять.
Глава округа подчеркнул, что в Петропавловске существуют три серьезных проблемы – это ЖКХ, аварийный жилой фонд и пассажирские перевозки.
«Качество обслуживания в пассажирском транспорте еще не достигло должного уровня. Администрация сделала все необходимое, чтобы вы имели возможность полноценно работать. Теперь вы должны выполнить свою часть обязательств и повышать комфорт горожан, пользующихся услугами общественного транспорта», - обратился Виталий Иваненко к присутствующим.
Главным образом, перед перевозчики стоит задача по оснащению каждого автобуса авторегистраторами, которые будут контролировать ситуацию в салоне, ход движения и деятельность водителя. По поручению Главы, к 1 февраля, представители транспортных предприятий должны предоставить в Управление городского хозяйства предварительный график реализации программы по установке видеооборудования в каждой единице техники. Все машины необходимо обеспечить регистраторами до конца текущего года.
Кроме того, в срок до 10 февраля, перевозчики должны разработать и предоставить технические варианты установки в автобусах системы оповещения с целью объявления остановок.
Еще одна небольшая реформа в сфере пассажирских перевозок должна произойти 8-го марта. По поручению Виталия Иваненко, именно в женский праздник, водители всех муниципальных автобусов должны выйти на маршрут в специальной униформе, которая будет разработана и закуплена к этому сроку.
Глава округа также порекомендовал перевозчикам продолжать работу в части обновления автобусного парка и поддержания в надлежащем состоянии работающих на маршрутах автобусов.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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