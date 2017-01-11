Дан старт Году особо охраняемых природных территорий

11.01.2017 20:52:33 (GMT+12)

Сегодня, 11 января, в России отмечается День заповедников и национальных парков. В 2017 году эта дата стала особенной – Указом президента РФ Владимира Путина в день 100-летия отечественной заповедной системы в нашей стране стартует Год особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Целью Года ООПТ станет привлечения внимания общества к вопросам сохранения объектов природного наследия России.



«Прежде всего, хочется поздравить всех своих коллег – сотрудников заповедников и национальных парков, всех, кто объединен идеей сохранения и приумножения нашего природного наследия, – отмечает директор природного парка «Вулканы Камчатки» Андрей БОРОДИН. – За последние годы достигнут большой прогресс в деле сохранения природы. В природоохранную сферу пришли молодые инициативные кадры, которые способствуют совершенствованию методов работы учреждений, постоянно обмениваются опытом со специалистами подобных международных организаций. Надо отдать должное "старожилам" нашей профессии, людям, которые посвятили свою жизнь охране природы – благодаря им сегодня существует и функционирует вся заповедная система России, единственная во всем мире. Большое внимание к сохранению природы сегодня уделяют представители власти – как федерального, так и регионального уровней. Но самое главное – это человеческий ресурс. Заповедные люди – это определенная категория людей, которые прикладывают все возможные и невозможные усилия, нередко отдавая свою жизнь, ради сохранения природы. Эти люди – настоящее достояние всей системы ООПТ, их нужно беречь".



Особо охраняемые природные территории – сегодня наиболее эффективный и порой единственный способ сохранить дикую природу и представителей животного и растительного мира. Современная система ООПТ формировалась на протяжении века – заповедная система России ведет свой отсчет с 11 января 1917 года. Ровно 100 лет назад на берегу озера Байкал был основан первый в истории России государственный заповедник – Баргузинский (Республика Бурятия). Целью его создания стала охрана баргузинского соболя, численность которого в начале ХХ века катастрофически снизилась. Старейший российский заповедник продолжает свою работу и сегодня, являясь составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк).



Всего в России 146 федеральных государственных бюджетных учреждений, в ведении которых находятся 104 заповедника, 46 национальных парков, 4 заказника. Общая площадь ООПТ составляет 11,9 % территории нашей страны, включая морскую акваторию. На территории Камчатского края расположены 4 ООПТ федерального значения (Кроноцкий, Корякский и Командорский заповедники, Южно-Камчатский федеральный заказник), ООПТ регионального значения (природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Ключевской» и «Быстринский», управление которыми осуществляет КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»), а также заказники, памятники природы, округа санитарной охраны, 2 ООПТ местного значения.



Природный парк «Вулканы Камчатки» сегодня является самой крупной особо охраняемой природной территорией Камчатского полуострова. Суммарная площадь территории (а это кластерные участки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Ключевской» и «Быстринский», включенные в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки», и лососевый заказник «Река Коль») составляет более 2,7 млн га. Это уникальные природные комплексы, сохранившие редкие растения и животные, завораживающие ландшафты и удивительные пейзажи, которых нет в других уголках нашей планеты. На протяжении нескольких десятков лет сотрудники природного парка «Вулканы Камчатки» (объединенной дирекции природных парков Камчатки) трудятся не покладая рук, чтобы сохранить и приумножить природное наследие для будущих поколений.



Год ООПТ сотрудники природного парка «Вулканы Камчатки» открывают комплексом эколого-просветительских мероприятий. В январе 2017 года в Центральной библиотеке г. Елизово запланированы тематические встречи со школьниками и студентами, посвященные Дню заповедников и национальных парков: «Заповедная планета», «Путешествуем по уникальным местам природного парка «Вулканы Камчатки», «Ветер странствий». Специалисты отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга природного парка расскажут об истории создания и развития ООПТ России и Камчатского края, познакомят слушателей с природным богатством нашего полуострова – природными парками и их обитателями. Интересной и насыщенной обещает стать встреча с сотрудником природного парка и по совместительству известным камчатским альпинистом и путешественником Александром БИЧЕНКО. Он поведает участникам встречи о своих путешествиях по природным паркам планеты, поделится личными впечатлениями от посещения заповедных уголков мира, а также расскажет об особенностях работы зарубежных специалистов природоохранной системы.



Также в течение года специалистами природного парка «Вулканы Камчатки» запланировано проведение большого количества лекций и экологических бесед, конкурсов и викторин, мастер-классов и показов фильмов о природе в рамках таких массовых мероприятий, как традиционный ежегодный праздник «День вулкана», автопробег «Камчатка заповедная» и другие мероприятия. Вместе с сотрудниками федеральных природоохранных учреждений планируется вновь провести фестиваль «Море жизни» – впервые экологический праздник был проведен осенью 2016 года и получил массу положительных отзывов от жителей Камчатского края.



Коллектив природного парка «Вулканы Камчатки» поздравляет своих коллег – сотрудников заповедников и национальных природных парков с профессиональным праздником. Желаем Вам успехов в работе, новых проектов, большего числа сторонников!



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в природном парке «Вулканы Камчатки».