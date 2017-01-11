Заповедная система Российской Федерации отмечает 100-летний юбилей

11.01.2017 20:52:32 (GMT+12)

11 января 1917 года (29 декабря 1916 года по старому стилю) для восстановления популяции соболя на Байкале был образован первый в Российской империи заповедник Баргузинский. Эта дата и стала точкой отсчёта заповедной истории нашей страны. Коллектив Кроноцкого заповедника поздравляет коллег с профессиональным праздником!



За сто лет заповедным сообществом было сделано очень много: восстановлены популяции исчезающих видов животных, таких как зубры, соболи, каланы;внедрены современные технологии, позволяющие эффективно изучать и охранять природу, не причиняя беспокойства обитателям заповедных территорий;открыты уникальные географические объекты, выявлены новые виды животных и растений.Ежегодно, начиная с 1997 года, 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Сотрудники особо охраняемых природных территорий проводят этот день на работе – охраняют, изучают и популяризируют дикую природу.



Больших результатов достигли сотрудники ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", под управлением которого находятся Кроноцкий, Корякский заповедники и Южно-Камчатский федеральный заказник имени Т. И. Шпиленка. За годы планомерной работы в сотрудничестве с правоохранительными органами и местным населением на заповедных и сопредельных территориях фактически ликвидировано браконьерство. Совместно с представителямиведущих научно-исследовательских организаций России и мира, власти и бизнеса осуществляются амбициозные проекты, проводятся масштабные научные исследования, природоохранные фестивали и акции. Ежегодно на заповедные территории приезжают мировые профессионалы киноиндустрии и природной фотографии, представители СМИ разного уровня, которые рассказывают об уникальной Камчатке всему миру.



Всё это удалось осуществить благодаря талантливому руководству подвижника заповедного дела, профессионала и энтузиаста Тихона Шпиленка. Идейный вдохновитель и соавтор крупных природоохранных и эколого-просветительских проектов, человек современных взглядов, он поддерживал начинания молодых специалистов и уважал опыт старших коллег.

"Впереди у нас много работы на подведомственных территориях, реализация важных природоохранных проектов в содействии ссообществом заповедной системы страны, – отметил Роман Корчигин, исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – Тихон Игоревич Шпиленок поставил перед собой и всем коллективом высокую планкув развитии заповедного дела на Камчатке и в России. Мы постараемся не терять набранных темпов и продолжим активно работать на благо дикой природы".



На весь юбилейный 2017 год, объявленный в России Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии, запланировано огромное число природоохранных мероприятий: региональных, всероссийских и международных. Одно из них –Всероссийский флэшмобв социальных сетях "Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы". Он стартует в праздничный день, 11 января, и будет длиться до конца года.



Создать открытку с поздравлением, адресованным любой заповедной территории, можно на сайте заповедныйурок.рф проекта "Всероссийский заповедный урок", посвящённого 100-летию заповедной системы России. Проект реализует ЭкоЦентр "Заповедники" в рамках программы "Движение друзей заповедных островов" при поддержке Комитета общественных связей Москвы, ГПБУ "Мосприрода", АНО "Твоя природа", Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.



Фото "Соболь" Сергея Габова.