В шести школах города Елизово из-за ОРВИ продлены зимние каникулы

11.01.2017 20:52:33 (GMT+12)

В шести школах города Елизово из-за ОРВИ продлены зимние каникулы

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости ОРВИ и превышением порогового уровня по данному заболеванию  в шести образовательных учреждениях города Елизово зимние каникулы для учащихся продлены  до 14 января.

Занятия отменены в школах города Елизово ЕСШ №1, ЕСШ №2, ЕСШ №7, ЕСШ 8, ООШ № 4 и в Елизовской начальной школе № 5.  Учебный процесс для   школьников возобновится в понедельник,  16 января.

В  остальных, поселковых школах Елизовского муниципального   района каникулы закончились  по расписанию и к занятиям школьники приступили сегодня,  11 января.

Об этом сообщили в Управлении  образования  Администрации Елизовского муниципального района.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.  

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