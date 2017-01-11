В шести школах города Елизово из-за ОРВИ продлены зимние каникулы

11.01.2017 20:52:33 (GMT+12)

В шести школах города Елизово из-за ОРВИ продлены зимние каникулы



В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости ОРВИ и превышением порогового уровня по данному заболеванию в шести образовательных учреждениях города Елизово зимние каникулы для учащихся продлены до 14 января.



Занятия отменены в школах города Елизово ЕСШ №1, ЕСШ №2, ЕСШ №7, ЕСШ 8, ООШ № 4 и в Елизовской начальной школе № 5. Учебный процесс для школьников возобновится в понедельник, 16 января.



В остальных, поселковых школах Елизовского муниципального района каникулы закончились по расписанию и к занятиям школьники приступили сегодня, 11 января.



Об этом сообщили в Управлении образования Администрации Елизовского муниципального района.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.