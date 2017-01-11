Юных экологов Камчатки приглашают к участию в конкурсе «Подрост»

11.01.2017 20:52:36 (GMT+12)
На Камчатке открыт приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского юниорского конкурса «Подрост». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.
«Конкурс проходит под девизом - «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам». Он нацелен на развитие у школьников и студентов интереса к изучению лесных экосистем, - сказали в министерстве. - К участию приглашаем обучающихся образовательных организаций края в возрасте от 14 лет до 21 года, а также руководителей школьных лесничеств».
Исследовательские работы в области экологии принимаются до 20 января по адресу: 683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 31 А, Камчатский дворец детского творчества, каб. № 16.
Дополнительная информация по телефону: 8 (4152) 42-29-03 (контактное лицо – Елена Анатольевна Мазурова).
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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