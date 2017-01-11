Чемпионат и первенство Петропавловска по Сётокан пройдут на этой неделе

11.01.2017 20:52:36 (GMT+12)

В ближайшее воскресенье, 15 января, в ФОКе «Звездный» пройдут открытые чемпионат и первенство Петропавловска по Сётокан. Принять в них участие смогут все желающие спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 10 кю. Начало соревнований в 10.00.



Для участия в соревнованиях, спортсменам необходимо пройти отборочные соревнования в секциях, школах и федерациях. На турнире проводятся индивидуальные поединки по «кумитэ» и по «ката». Все участники должны иметь индивидуальные средства защиты: капа, паховый бандаж (девушки - нагрудный бандаж), мягкие накладки на кулаки.



Победители и призеры соревнований награждаются кубками, грамотами и медалями соответствующих степеней в каждой возрастной группе среди юношей и девушек по «кумите» и «ката».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.