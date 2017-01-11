Камчатские депутаты поддержали проект федерального закона о запрете продажи электронных сигарет детям

11.01.2017 20:52:34 (GMT+12)

Президиум Законодательного Собрания Камчатского края поддержал внесенный архангельскими коллегами проект федерального закона о государственном регулировании в сфере оборота электронных систем доставки никотина и их компонентов. Об этом сообщила председатель комитета по социальной политике краевого парламента Татьяна Ткаченко. По ее словам, проект предполагает запрет на распространение среди детей и рекламу электронных систем доставки никотина, а также создание программ, направленных на снижение использования электронных сигарет.



Ткаченко напомнила, что в декабре 2016 года комитет по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края также приступил к разработке проекта федерального закона о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Наши депутаты намеревались выйти с этой инициативой в Федеральное Собрание России. «Актуальность проблемы очевидна не только нам. В первой же декаде 2017 года аналогичный проект внесли на обсуждение регионов наши коллеги из Архангельского областного совета депутатов. Они предлагают внести поправки в некоторые федеральные законы в части запрета рекламы и продажи электронных систем доставки никотина детям, а также в части создания специальных программ, направленных на снижение использования этих систем. Безусловно, мы поддержали этот проект и направили соответствующее решение в Государственную Думу», - сказала Ткаченко.



Председатель комитета выразила надежду, что остальные регионы и Федеральное Собрание поддержат этот проект.



«Угроза в том, что дети частобездумно копируют действия взрослых, чтобы укрепить свой статус и авторитет перед сверстниками. Это формирует некий стереотип действий. Тем более, сегодня в интернете пишут, что электронные сигареты безвредны, что они способствуют отвыканию от табакокурения. Но это обман. Чаще всего это реклама, за которой стоят производители данных систем и их желание заработать денег. Но не надо таким образом зарабатывать на детях!» - сказала Ткаченко.



В пояснительной записке к архангельскому законопроекту сказано, что существует ряд исследований, которые подтверждают: в дыме электронных сигарет находится большое количество токсичных веществ, некоторые из которых считаются канцерогенами. А нагревание содержащихся в электронных сигаретах наполнителей влечет образование формальдегида, который является токсичным.



Добавим, что проект данного федерального закона попадёт на обсуждение Государственной Думы, если его поддержат более половины регионов страны.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.