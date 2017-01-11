Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 11 по 17 января 2017 года

11.01.2017 20:52:34 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



В период с 11 по 17 января 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как высокая.

Сохраняется вероятность роста количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с гололедицей, метелью, недостаточной освещённостью проезжей части и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.



Сохраняется повышенная вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, недостаточной видимостью, сходом одиночных лавин в горных районах.



Ввиду устойчивых отрицательных температур в северной и центральной части края сохраняется повышенная вероятность возникновения аварий в сфере ЖКХ.



В связи с положительными температурами, особенно в южных районах повышается риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов.



Также опасность представляют аварийные ситуации на судах связанные с нарушениями правил судовождения в условиях сильного волнения моря на прибрежных акваториях Камчатского края.



Метеорологическая обстановка:

В период с 11 по 17 января 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как высокая.



11 января на южные районы края (Елизовский МР, Усть-Большерецкий МР, Петропавловск-Камчатский ГО и Вилючинский ГО) начнёт оказывать фронтальное влияние циклон, находящийся южнее полуострова. Прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде мокрого снега (до 12 мм за 12 часов), метель, усиление ветра до 18-23 м/с, на южных побережьях в порывах до 25-30 м/с. На дорогах гололедица. Прогнозируется достижение критериев неблагопри-ятных явлений.



За период действия циклона максимальное количество выпавших осадков и максимальные порывы ветра распределятся следующим образом:

1. В Петропавловск-Камчатском городском округе: до 16 мм осадков за 12 часов, скорость ветра в порывах не превысит 23 м/с.

2. В Вилючинском городском округе: до 15 мм осадков за 12 часов, скорость ветра в порывах не превысит 22 м/с.

3. В Елизовском муниципальном районе: до 17 мм осадков за 12 часов, скорость ветра в порывах не превысит 20 м/с.

4. В Усть-Большерецком муниципальном районе: до 22 мм осадков за 12 часов, скорость ветра в порывах не превысит 30 м/с.

5. В Алеутском муниципальном районе: до 5 мм осадков за 12 часов, скорость ветра в порывах не превысит 19 м/с.



12 января сохранится неблагоприятная метеорологическая обстановка. На юге прогнозируются умеренные, местами сильные осадки (до 22 мм за 12 часов) в виде мокрого снега, усиление ветра на побережьях до 15-25 м/с.

При усилении ветра до 15 м/с – метель.

Влияние циклона сохранится до 14 января включительно.



До 17 января подхода крупных циклонов, способных нарушить жизнедеятельность населения не прогнозируется. На территории края будет преобладать облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки, умеренный ветер.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается волнение 8-9 м. Вероятность получения предупреждений об неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как высокая.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от -8°С до +1°С, в южных районах края – в пределах от -12°С до +1°С, в центральных – в пределах от -17°С до -2°С, в северных районах – в пределах от -34°С до 0°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках края продолжается укрепление ледового покрова. Вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» низкая.



Сейсмическая активность:

В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово землетрясений с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-ти балльной шкале MSK не ожидается.

Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – не выше 0,3.



Вулканическая активность:

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской и Безымянный, нарушение правил авиаполётов). Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



Лавинная опасность:

На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 4 от 11.01.2017 г.

В период с 00 часов 12.01.2017 г. по 14.01.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, г. Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.



В Петропавловске-Камчатском ГО особо опасными являются 2 участка автодорог, общая протяжённость особо опасных участков автодорог составляет 500 м.:

1 - участок автодороги по улице Набережная (район стадиона Спартак - протяженностью 300 м).

2 - участок автодороги по улице Высотная от строения № 20 до улицы Красная сопка (протяженностью 200 м, объекты жизнеобеспечения, СЗО и ПОО в зону схода снежных лавин не попадают).



В соответствии с проведённой детализацией, ввиду отсутствия лавиноопасных участков представляющих опасность для функционирования транспортной инфраструктуры, объектов ЖКХ, энергетики, ПОО и объектам жизнедеятельности населения территории Мильковского, Быстринского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Елизовского районов в детализированном прогнозе не рассматриваются.

Повышена вероятность (0,4) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.