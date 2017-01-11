Палана отметила Новый год гуляниями и посиделками

11.01.2017 20:52:35 (GMT+12)

Палана отметила Новый год гуляниями и посиделками

Паланские единороссы приняли самое активное участие в новогодних мероприятиях.

Новый 2017 год в городском округе «поселок Палана» начался с народного гуляния на центральной площади. К собравшимся у елки паланцам обратился с приветственным адресом первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» - глава городского округа «поселок Палана» Михаил Тихонов, пожелав всем добра, мира, здоровья и счастья. Также всех поприветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Они дали старт праздничному фейерверку, который озарил небо над Паланой. После новогоднего салюта прошел конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку. Лучшие из лучших Светлана Зеленова и Юлия Лубченкова получили денежное вознаграждение и сертификат на бесплатное посещение вечеринок в МАУ «Центр культуры и досуга».

3 января в МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, было дано представление «Рецепты для Несмеяны» в исполнении артистов Паланского народного драматического театра. Мероприятие прошло при финансовой поддержке администрации городского округа «поселок Палана» и главного координатора праздника, члена партии «Единая Россия» Юлии Суровцевой. Дети получили массу положительных впечатлений, пообщавшись с героями сказок.

6 января в МАУ «Центр культуры и досуга» для пенсионеров были организованы Рождественские посиделки. Развлекательная программа подготовлена членами партии «Единая Россия» Александром Шергиным, Юлией Суровцевой и Александром Антоненко при поддержке коллектива Центра народного творчества.  За чаепитием пенсионеры общались,  пели песни, танцевали. В заключение вечера каждый получил сладкий подарок.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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