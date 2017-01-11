Памяти Фаины Николаевны Косыгиной

11.01.2017 20:56:42 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил соболезнования семье, близким и коллегам Фаины Николаевны Косыгиной.



Супруга известного национального писателя Корякии Владимира Косыгина-Каянто, автор и составитель уникальной краеведческой картотеки, организатор историко-краеведческих проектов, основательница декад родной литературы и краеведческих чтений ушла из жизни сегодня.



«Не стало замечательной женщины, талантливого человека, прекрасной жены, матери, бабушки и прабабушки, воспитавшей своим примером не одно поколение ребят, увлеченных национальной литературой. Фаина Николаевна обладала добрым сердцем, открытостью и необыкновенным трудолюбием. Созданная ей уникальная краеведческая картотека позволила организовать фонд краеведческого отдела в Корякской окружной библиотеке. Свою жизнь она посвятила поддержке и популяризации традиций коренных народов Севера. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Фаины Николаевны, всем, кто работал с ней долгие годы, ее последователям и ученикам. Мы скорбим вместе с вами», - сказал Владимир Илюхин.



Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин поселка Палана, лауреат нескольких престижных премий, в числе которых – «Семья России» – за вклад в сохранение и развитие российской литературы, лауреат Государственной премии Камчатского края в области культуры за большие заслуги в развитии библиотечного дела, Фаина Николаевна Косыгина скончалась 11 января, на 79-м году жизни.





