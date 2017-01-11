Изменилось расписание пригородных маршрутов № 117 и № 203

11.01.2017 20:52:33 (GMT+12)
Как сообщили в Управлении дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района, пригородные автобусы № 117 и № 203 с 9 января ходят по новому расписанию.
В частности, № 117, курсирующий между городом Елизово и селом Коряки, в будние дни от центральной автостанции отправляется в 6.08, 11.12 и 16.16, обратно из Коряк выезжает в 8.42, 13.46 и 18.50. В выходные: выезд из Елизово – в 8.28, 12.02 и 16.20, обратно – 11.02, 14.46 и 18.54.
Маршрут № 203 из Коряк до поселков Сокоч и Дальний отправляется в будние дни в 6.38, 11.42 и 16.46. Обратно из Дальнего – в 7.40, 12.44 и 17.48. В выходные дни: из Коряк – в 8.58, 12.32 и 16.50, из Дальнего – в 10.00, 13.44 и 17.52.
Напомним, пригородные льготные маршруты 117 и 203 действуют в Елизовском районе с апреля прошлого года. Изменения в маршрутную сеть пригородного общественного транспорта были внесены по поручению губернатора региона. Маршруты субсидируются за счёт средств краевого бюджета.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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