Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 11 января 2017 года

11.01.2017 18:28:27 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 11 января 2017 года

КАПЕЛЬКИ ТЕПЛА. Как камчатцы стали Дедами Морозами?

ХЛЕБ С МАСЛОМ. 60 лет после свадьбы – не предел?    
        
КЛЮВ ПЕТУХА. Что испортило Новый год на Камчатке?  
                          
ПРАВДА В ОБЪЕКТИВЕ. Когда фотография не помогает, а убивает?

РЕВОЛЮЦИЯ УЖЕ ИДЁТ. Может ли народ жить без власти?

ДОКТОР ЁЛКА. В чём польза хвои и шишек?                                                  

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 11 января. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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