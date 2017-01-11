Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 11 января 2017 года

11.01.2017 18:28:27 (GMT+12)

КАПЕЛЬКИ ТЕПЛА. Как камчатцы стали Дедами Морозами?



ХЛЕБ С МАСЛОМ. 60 лет после свадьбы – не предел?



КЛЮВ ПЕТУХА. Что испортило Новый год на Камчатке?



ПРАВДА В ОБЪЕКТИВЕ. Когда фотография не помогает, а убивает?



РЕВОЛЮЦИЯ УЖЕ ИДЁТ. Может ли народ жить без власти?



ДОКТОР ЁЛКА. В чём польза хвои и шишек?



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 11 января. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru

