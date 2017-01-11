Алкоголь детям - продавцам скамья подсудимых!

11.01.2017 17:16:48 (GMT+12)
За незаконную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему в отношении торгового работника возбуждено административное производство
Накануне в дежурную часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому от представителя общественной организации «Молодая гвардия Единой России» поступило сообщение о факте незаконной продажи алкоголя несовершеннолетнему. В ходе проверки данной информации инспектором по делам несовершеннолетних был задокументирован факт продажи алкоголя 17-летнему жителю города. В нарушение действующего законодательства в торговом павильоне на ул. Индустриальная продавец продала студенту две банки пива объёмом по 0,5 литра.
Инспектор по делам несовершеннолетних полиции г. Петропавловска-Камчатского капитан полиции Наталья Орлова: «В отношении работницы проводится проверка по ч. 2.1 ст.14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Собранные материалы будут переданы в судебные органы для принятия процессуального решения. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей».
Уважаемые камчатцы, если вы стали свидетелями продажи несовершеннолетним спиртных напитков, сигарет, газовых баллончиков, не оставайтесь равнодушными, сообщайте о данных фактах по «телефону доверия» УМВД России по Камчатскому краю: 42-53-53 или по телефону горячей линии «Ребенок в опасности»: 23-06-53 или по телефону 02.
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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