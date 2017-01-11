Маленькая услуга и большие неприятности

11.01.2017 14:41:57 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в августе 2016 года обвиняемый, работая продавцом-консультантом офиса продаж телефонной компании, находясь на своем рабочем месте, не имея соответствующего разрешения, произвел выгрузку данных и распечатал на бумажный носитель конфиденциальную информацию о входящих и исходящих соединениях абонентского номера одного из клиентов телефонной компании, после чего незаконно передал указанную информацию третьему лицу.
Как следует из показаний молодого человека, с просьбой о помощи к нему обратился его знакомый с сестрой, попросивший сделать распечатку телефонных переговоров девушки, заподозренной в интимных отношениях с их родственником.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления
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