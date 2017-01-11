На юге Камчатки сегодня

11.01.2017 13:56:26 (GMT+12)

На юге Камчатки дует ураганный восточный ветер с мокрым снегом. Чувствуется оттепель. На предприятиях отменен рабочий день, как и занятия в школах.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.