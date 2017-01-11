Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

11.01.2017 12:41:58 (GMT+12)

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано сегодня ночью у побережья Камчатки в Беринговом море. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинск.



"Ночью 11 января в акватории Берингова моря произошло сейсмособытие на глубине 10 км с магнитудой 4,3. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Берингова моря на расстоянии 56 км восточнее поселка Усть-Камчатск Усть- Камчатского района, до береговой линии - 2 км", - говорится в сообщении.



Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.



(ТАСС).