Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

11.01.2017 12:41:58 (GMT+12)
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано сегодня ночью у побережья Камчатки в Беринговом море. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинск.
"Ночью 11 января в акватории Берингова моря произошло сейсмособытие на глубине 10 км с магнитудой 4,3. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Берингова моря на расстоянии 56 км восточнее поселка Усть-Камчатск Усть- Камчатского района, до береговой линии - 2 км", - говорится в сообщении.
Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
(ТАСС).
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