Срочно в номер: оперативные службы на Камчатке готовятся к подходу нового циклона

11.01.2017 09:56:27 (GMT+12)

К берегам Камчатки подошел тихоокеанский циклон. В течение 11 января в Петропавловске-Камчатском будет идти снег, усилится ветер. Пик непогоды придется на вечер среды. По предварительным данным, циклон будет влиять на полуостров вплоть до пятницы.



По оценке специалистов, критериев неблагоприятных или опасных явлений циклон не достигнет. Тем не менее, в готовность к реагированию приведены оперативные группы Главного управления МЧС России и его подразделений, а также Камчатского спасательного центра МЧС России. Если обстановка ухудшится, оперативные группы начнут патрулирование автодорог.



В результате выпадения осадков возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения автотранспорта, связанные с гололедными явлениями. Кроме того, увеличивается вероятность перехлеста и обрыва проводов.



Спасатели рекомендуют жителям Петропавловска-Камчатского при управлении автотранспортом соблюдать скоростной режим и предельную осторожность. Туристам воздержаться от выхода на маршруты.



Рекомендуем родителям провести разъяснительную работу со своими детьми и не отпускать их на улицу во время действия непогоды Также в связи с увеличением температуры воздуха толщина льда на водоемах края может уменьшиться, в связи с чем инспекторы ГИМС рекомендуют населению не выходить на поверхность водоемов и тем более не выезжать на лед на автомобилях и снегоходах.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

