Плохие квартиры для сирот

11.01.2017 09:21:16 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководителя департамента управления жилищным фондом администрации Петропавловск -Камчатского городского округа.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, в 2014 году бывший руководитель департамента управления жилищным фондом администрации Петропавловск - Камчатского городского округа, не надлежаще исполнил свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, и заключил муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в городе Петропавловске-Камчатском по улице Капитана Беляева стоимостью около 2 миллионов 290 тысяч рублей, а другое по улице Океанская стоимостью около 2 миллионов 360 тысяч рублей, которые в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа включены в Перечни многоквартирных жилых домов, подлежащих один - сносу, а второй - сейсмоусилению. После чего перечислил в адрес поставщиков указанные денежные средства за приобретение вышеуказанных жилых помещений, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение благоустроенным жилым помещением, а также причинение крупного ущерба бюджету Камчатского края.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, начато ознакомление сторон с материалами уголовного дела.
Елена МАТАФОНОВА,старший помощник руководителя следственного управления
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