Конкурс научных работ стартовал в Управлении ФССП России по Камчатскому краю

11.01.2017 09:18:25 (GMT+12)



В УФССП России по Камчатскому краю начался конкурс научных работ. К участию приглашаются учителя права и обществознания, студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты образовательных учреждений высшего профессионального образования.



Учителя права и обществознания, студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты образовательных учреждений высшего профессионального образования приглашаются к участию в конкурсе, посвященного истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах.



Конкурс научных работ проводится ежегодно Федеральной службой судебных приставов совместно с Российской правовой академией Министерства юстиции Российской Федерации. Цель конкурса — раскрыть творческие способности студенческой молодежи, сохранить интеллектуальный потенциал молодых ученых, поддержать и развить интерес новых поколений юристов к проблемам исполнительного производства в России и принудительного исполнения судебных решений в зарубежных странах.



С каждым годом растёт количество участников конкурса, расширяется география вузов: работы поступают не только из учебных заведений России, но и из зарубежных стран. Победителям вручаются дипломы ФССП России, а их труды публикуются в сборнике лучших студенческих работ, «Бюллетене Федеральной службы судебных приставов», научно-практическом журнале «Практика исполнительного производства», печатных изданиях Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации и ее филиалов, иных вузов России.



Победители конкурса 2015-2016 года и их научные руководители приглашены принять участие в профильной смене «Молодые юристы России» Всероссийского молодёжного форума «Селигер-2016» минуя конкурсный отбор.



Положение о конкурсе, а также перечень тем на 2016-2017 учебный год размещены на официальном сайте УФССП России по Камчатскому краю (r41.fssprus.ru) в разделе «Об Управлении» - «Иная деятельность, благотворительность» - «Конкурсы и фестивали» - «Научные работы».



Направлять работы можно до 10 марта 2017 г. по адресу:

683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 25, каб. 30 (mail@r41.fssprus.ru,

с пометкой «для отдела государственной службы и кадров»), контактный телефон: 8 (4152) 266-436.





Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



