Руками по лицу

11.01.2017 09:13:20 (GMT+12)



Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).



По версии следствия, в 2012 году заместитель начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю, исполняя обязанности по должности начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю, совершил умышленное преступление против интересов государственной службы при следующих обстоятельствах.



В ноябре 2012 года, находясь в бараке с осужденными, находящемся на территории участка колонии-поселения ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю при ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю, расположенном в городе Петропавловске-Камчатском, на почве возникших неприязненных отношений к находящемуся там же осужденному мужчине, трудоустроенному в качестве подсобного рабочего ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю, будучи недовольным тем обстоятельством, что осужденный общается с одной из осужденных женщин, руками нанес несколько ударов по лицу последнего. Своими действиями подозреваемый причинил мужчине физическую боль, а также моральные и нравственные страдания, существенным образом нарушил его права и законные интересы на уважение и охрану прав, свобод и законных интересов осужденных, обеспечение законности применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний.



Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю.



В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.







Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления





