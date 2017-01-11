Госслужащие не дарят и не принимают подарки!

11.01.2017 09:09:25 (GMT+12)
В период новогодних и рождественских праздников Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю напоминает о запрете на дарение подарков государственным служащим, а также получения ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей.
Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского Кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков государственным служащим, а также получения ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей. Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями. Эти подарки в обязательном порядке подлежат сдаче.
В иных случаях получение федеральным государственным гражданским служащим подарка является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, если подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность.
Кроме этого, к ответственности будет привлечен и сам даритель. Именно поэтому гражданам стоит помнить, что государственные служащие не принимают подарки в связи с выполнением служебных обязанностей.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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