Доброе утро, Камчатка!

11.01.2017 05:34:36 (GMT+12)
Сегодня среда, 11 января 2017 года. По старому стилю — 29 декабря.
По мусульманскому календарю — 13 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 13 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный день «спасибо».
День заповедников и национальных парков России.
День Республики Албания.
11 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
1909 В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.
1917 На территории России создан первый заповедник – Баргузинский.
1919 Совнарком принял декрет о введении продразверстки.
1940 В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».
1957 Руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк».
1960 В СССР создан Центр подготовки космонавтов.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1875 Рейнгольд Глиэр, советский композитор, народный артист СССР.
1920 Владимир Венгеров, советский киносценарист и режиссер.
1965 Виктория Платова, российская писательница, автор детективных романов.
1972 Константин Хабенский, российский актер театра и кино, народный артист России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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