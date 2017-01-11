Доброе утро, Камчатка!

11.01.2017 05:34:36 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня среда, 11 января 2017 года. По старому стилю — 29 декабря.

По мусульманскому календарю — 13 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 13 тевета 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день «спасибо».  

День заповедников и национальных парков России.

День Республики Албания.

11 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

1909  В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.

1917  На территории России создан первый заповедник – Баргузинский.

1919  Совнарком принял декрет о введении продразверстки.

1940  В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

1957  Руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк».

1960  В СССР создан Центр подготовки космонавтов.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1875 Рейнгольд Глиэр, советский композитор, народный артист СССР.  

1920  Владимир Венгеров, советский киносценарист и режиссер.

1965 Виктория Платова, российская писательница, автор детективных романов.  

1972  Константин Хабенский, российский актер театра и кино, народный артист России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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