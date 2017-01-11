Доброе утро, Камчатка!

11.01.2017 05:34:36 (GMT+12)

Сегодня среда, 11 января 2017 года. По старому стилю — 29 декабря.



По мусульманскому календарю — 13 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 13 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день «спасибо».



День заповедников и национальных парков России.



День Республики Албания.



11 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1909 В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.



1917 На территории России создан первый заповедник – Баргузинский.



1919 Совнарком принял декрет о введении продразверстки.



1940 В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».



1957 Руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк».



1960 В СССР создан Центр подготовки космонавтов.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1875 Рейнгольд Глиэр, советский композитор, народный артист СССР.



1920 Владимир Венгеров, советский киносценарист и режиссер.



1965 Виктория Платова, российская писательница, автор детективных романов.



1972 Константин Хабенский, российский актер театра и кино, народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!