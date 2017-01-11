Камчатский метеокомментарий, 11 января

11.01.2017 05:32:39 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -7º, атмосферное давление 745 мм рт. ст., относительная влажность 81%.
Предварительный прогноз:
Утро: -5°, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 5 м/с, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность 97%.
День: -2°, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, 9 м/с, атмосферное давление 739 мм рт. ст., относительная влажность 97%.
Вечер: 0°, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 10 м/с, атмосферное давление 736 мм рт. ст., относительная влажность 99%.
Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 8’02’’ (+2”).
Луна: 98%, растущая.
Народ приметил: подул ветер северный, а облаков нет - мороз стукнет.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 11 января, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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