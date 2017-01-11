Камчатский метеокомментарий, 11 января

11.01.2017 05:32:39 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -7º, атмосферное давление 745 мм рт. ст., относительная влажность 81%.



Предварительный прогноз:



Утро: -5°, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 5 м/с, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



День: -2°, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, 9 м/с, атмосферное давление 739 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



Вечер: 0°, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 10 м/с, атмосферное давление 736 мм рт. ст., относительная влажность 99%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 8’02’’ (+2”).



Луна: 98%, растущая.



Народ приметил: подул ветер северный, а облаков нет - мороз стукнет.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 11 января, 4.45 (кмч).



