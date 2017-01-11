Камчатский метеокомментарий, 11 января

11.01.2017 05:32:39 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 11 января

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -7º, атмосферное давление 745 мм рт. ст., относительная влажность 81%.

Предварительный прогноз:

Утро: -5°, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 5 м/с, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность 97%.

День: -2°, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, 9 м/с, атмосферное давление 739 мм рт. ст., относительная влажность 97%.

Вечер: 0°, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 10 м/с, атмосферное давление 736 мм рт. ст., относительная влажность 99%.

Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  8’02’’ (+2”).

Луна: 98%, растущая.

Народ приметил: подул ветер северный, а облаков нет - мороз стукнет.

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 11 января, 4.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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